«Тампа» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сент-Луис» — 3:1.

Голы «Тампы» на счету Энтони Чирелли, Ника Пербикса и Гейджа Гонсалвеса, Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Единственную шайбу «Блюз» забросил россиянин Павел Бучневич. У него теперь 22 (9+13) очка в 32 играх.