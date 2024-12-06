«Тампа» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» на своем льду выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Шаркс».

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров пропустил игру из-за травмы. Это второй подряд пропущенный им матч.