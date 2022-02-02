«Тампа» выиграла у «Сан-Хосе

«Тампа» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХД — 3:2. «Шаркс» потерпели третье поражение кряду.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Тампа» занимает 2-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.