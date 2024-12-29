«Тампа» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Рейнджерс» со счетом 6:2.

После этого матча «Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнждерс» с 33 очками — на 13-й строчке.