«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров набрал три очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Рейнджерс» со счетом 6:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, 3 (2+1) очка у Брэйдена Пойнта, еще по шайбе забросили Райан Макдона, Энтони Сирелли и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 42 броска из 44. У гостей голы на счету Артемия Панарина и Винсента Трошека, вратарь Игорь Шестеркин отразил 8 бросков из 13 и был заменен на 29-й минуте после пятой пропущенной шайбы.

В текущем сезоне Кучеров провел 31 матч, в которых набрал 53 (16+37) очка. У Панарина 38 (16+22) очков в 33 играх сезона.

После этого матча «Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнждерс» с 33 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Кучеров — 16 (бол., Пойнт, Гюнцель), 2:27 — 1:0. Панарин — 16 (Трочек, Фокс), 9:23 — 1:1. Макдона — 1 (мен., Чирелли), 18:11 — 2:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 23:35 — 3:1. Чирелли — 14 (мен., Хагель), 25:02 — 4:1. Пойнт — 24 (бол., Кучеров, Хедман), 28:08 — 5:1. Трочек — 10 (мен., Линдгрен), 40:13 — 5:2. Пол — 9, 54:12 — 6:2.

Вратари: Василевский — Шестеркин (Куик, 28:08).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (6+12+7) — 44 (17+8+19).

Наши: Кучеров (19.55/5/0) — Панарин (20.08/6/-1).

29 декабря. Тампа. Amalie Arena.