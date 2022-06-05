«Тампа» — «Рейнджерс»: Кучеров отыграл одну шайбу

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отыграл одну шайбу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» — 1:2.

Форвард реализовал большинство через минуту после того, как команда из Нью-Йорка забила второй гол.

У Кучерова 18 (6+12) очков в 14 играх плей-офф сезона-2021/22. Россиянин является лучшим бомбардиром своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.