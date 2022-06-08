«Тампа» сравняла счет в серии с «Рейнджерс». Кучеров и Панарин забросили по одной шайбе

Кучеров помог «Тампе» сравнять счет в серии с «Рейнджерс»

«Тампа» выиграла у «Рейнджерс» в четвертом матче плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 2-2.

В составе «Лайтнинг» голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Единственную шайбу «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 из 35 бросков и был признан первой звездой встречи. У «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 30 бросков.

Следующий матч в серии состоится 10 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Марун — 3 (Богосян, Белльмар), 2:38 — 1:0. Кучеров — 7 (Палат, Рутта), 33:07 — 2:0. Стэмкос — 7 (Палат, Рутта), 44:56 — 3:0. Панарин — 6 (бол., Копп, Фокс), 56:27 — 3:1. Палат — 7 (п.в.), 59:51 — 4:1.

Вратари: Василевский — Шестеркин (56:08 — 56:27, 56:45 — 58:26, 58:41 — 59:51).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 30 (8+7+15) — 34 (10+12+12).

Наши: Кучеров (19.53/4/+3), Сергачев (19.59/2/+2) — Панарин (21.24/1/-2).

8 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-2.