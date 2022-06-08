«Тампа» — «Рейнджерс»: видеообзор четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Тампа» переиграла «Рейнджерс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 2-2.

У «Лайтнинг» голами отметились Пэт Марун, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Единственная шайба у «Рейнджерс» на счету Артемия Панарина.

Следующий матч в серии состоится 10 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.