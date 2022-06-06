Три очка Кучерова помогли «Тампе» одержать первую победу в серии с «Рейнджерс»

«Тампа» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, 2 (1+1) очка у Стивена Стэмкоса, победную шайбу за 42 секунды до конца третьего периода забросил Ондржей Палат, вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков.

У команды из Нью-Йорка отличились Мика Зибанежад и Крис Крайдер, Артемий Панарин оформил две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин отразил 48 бросков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет 8 июня и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Зибанежад — 10 (бол., Фокс, Панарин), 27:37 — 0:1. Крайдер — 10 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:44 — 0:2. Кучеров — 6 (бол., Хедман, Стэмкос), 30:50 — 1:2. Стэмкос — 6 (бол., Перри, Кучеров), 41:22 — 2:2. Палат — 6 (Кучеров, Хедман), 59:18 — 3:2.

Вратари: Василевский — Шестеркин (59:18).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 51 (15+17+19) — 30 (12+12+6).

Наши: Кучеров (20.26/5/+1), Сергачев (18.07/1/0) — Панарин (19.10/2/0).

5 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии 1-2.