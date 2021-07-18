Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» решила защитить права на Стэмкоса и Кучерова

17:16
Теги:

«Тампа» будет защищать четырех форвардов на предстоящем драфте расширения. В этот список попали Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и Брэйден Пойнт, сообщает журналист Франк Серавалли.

Драфт расширения НХЛ 2021 года состоится 21 июля 2021 года, где новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас», для комплектования собственного состава.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Теряем одного олимпийца за другим. Наша заявка сокращается
В Роспотребнадзоре заявили о вытеснении более заразными штаммами COVID-19 других
Как коллеги простились с певцом Борисом Горячевым
Лев едва не растерзал ребенка на Кубани, подросток госпитализирован
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд