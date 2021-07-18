«Тампа» решила защитить права на Стэмкоса и Кучерова

«Тампа» будет защищать четырех форвардов на предстоящем драфте расширения. В этот список попали Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и Брэйден Пойнт, сообщает журналист Франк Серавалли.

Драфт расширения НХЛ 2021 года состоится 21 июля 2021 года, где новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас», для комплектования собственного состава.