«Тампа» разгромила «Сан-Хосе», Василевский отразил 37 бросков из 38

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Сан-Хосе» — 7:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард «молний» Алекс Киллорн, набравший 4 (1+3) очка.

Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. На счету Никиты Кучерова 2 броска в створ за 15.53 на льду. У Михаила Сергачева показатель полезности «-1» и 3 силовых приема за 19.18.

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Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Голы: Джонсон — 6 (Верхэге), 3:10 — 1:0. Киллорн — 8, 32:29 — 2:0. Стэмкос — 8 (бол., Хедман, Киллорн), 39:33 — 3:0. Хедман — 7 (Чирелли, Киллорн), 40:52 — 4:0. Джонсон — 7 (Стэмкос, Верхэге), 43:51 — 5:0. Власик — 5 (Э. Карлссон, Майер), 54:44 — 5:1. Стэмкос — 9 (бол., Киллорн, Хедман), 55:36 — 6:1. Верхэге — 1 (Марун, Гурд), 59:35 — 7:1.

Вратари: Василевский — Джонс (Делл, 40:52).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (10+9+19) — 38 (15+15+8).

Наши: Кучеров (15.53/2/0), Сергачев (19.18/0/-1) — -.

8 декабря. Тампа. Amalie Arena..

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