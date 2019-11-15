«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка

«Тампа» на своем льду разгромила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (9:3). «Лайтнинг» одержал третью победу кряду.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев начал игру в стартовом составе, но был заменен на 7-й минуте после четвертой пропущенной шайбы. Один из голов на счету Никиты Кучерова, который также в этой встрече отметился тремя голевыми передачами. В третьем периоде Георгиев вернулся в ворота. За 26 минут и 42 секунды на льду отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 20 сэйвов и пропустил 3 шайбы. Его одноклубник Михаил Сергачев отметился голевой передачей, а в конце встречи получил дисциплинарный штраф и 10-минутное удаление.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 9:3 (4:1, 4:0, 1:2)

Голы: Шенн — 1 (Кучеров, Пойнт), 2:39 — 1:0. Киллорн — 4 (бол., Кучеров, Стэмкос), 5:41 — 2:0. Кучеров — 6 (бол., Хедман, Киллорн), 6:20 — 3:0. Палат — 6 (Макдона), 6:42 — 4:0. Крайдер — 5 (Панарин, Линдгрен), 14:33 — 4:1. Стэмкос — 6 (бол., Хедман, Кучеров), 27:07 — 5:1. Марун — 4 (Шаттенкирк, Гурд), 30:19 — 6:1. Шаттенкирк — 5 (Гурд, Пакетт), 34:17 — 7:1. Киллорн — 5 (бол., Стэмкос, Хедман), 39:01 — 8:1. Хитил — 5 (мен., Гаек, Панарин), 42:22 — 8:2. Гурд — 5 (бол., Джонсон, Сергачев), 52:24 — 9:2. Хитил — 6 (Бучневич), 55:28 — 9:3.

Вратари: Василевский — Георгиев (Лундквист, 6:42, Георгиев, 40:00).

Штраф: 37 — 55.

Броски: 45 (16+12+17) — 23 (5+8+10).

Наши: Кучеров (15.02/3/+1), Сергачев (21.39/2/0) — Бучневич (19.16/2/0), Панарин (21.52/6/+3).

15 ноября. Тампа. Amalie Arena.

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