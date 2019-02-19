"Тампа" разгромила "Коламбус", Кучеров набрал 5 очков

"Тампа" на выезде обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Никита Кучеров. Также на его счету 3 результативные передачи. Россиянин провел на площадке 17 минут 30 секунд, завершил встречу с показателем "+3" и был признан первой звездой.

Россиянин достиг отметки в 99 (29+70) очков за сезон. Он продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ.

Также две шайбы на счету форварда Брэйдена Пойнта, еще один гол забил Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счет записал российский защитник Михаил Сергачев. Он провел на льду 18 минут 56 секунд.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40. Он был назван второй зведой матча.

В составе "Блю Джэкетс" 16 минут 9 секунд провел нападающий Артемий Панарин. Он заработал показатель "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Тампа-Бэй" - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Кучеров - 28 (Гурд, Сергачев), 11:18 - 0:1. Кучеров - 29, 14:24 - 0:2. Стэмкос - 33 (бол., Кучеров, Пойнт), 39:31 - 0:3. Пойнт - 34 (бол., Кучеров, Сергачев), 40:12 - 0:4. Пойнт - 35 (Кучеров), 40:46 - 0:5. Седлак - 4 (Нэш, Харрингтон), 58:15 - 1:5.

Вратари: Корписало - Василевский.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 40 (20+9+11) - 20 (6+8+6).

Наши: Панарин (16.09/1/-2) - Кучеров (17.30/5/+3), Сергачев (18.56/1/0).

19 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.