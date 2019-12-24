«Тампа» разгромила «Флориду», Кучеров набрал 3 очка

«Тампа» на своем льду обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Пантерз».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 502 очка в североамериканской карьере. Защитник Михаил Сергачев записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 28 сэйвов при 34 бросках.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 14 (Чернак, Кучеров), 0:41 — 1:0. Хедман — 8 (Пойнт, Палат), 15:06 — 2:0. Сергачев — 6 (бол., Палат), 18:03 — 3:0. Юбердо — 14 (бол., Экблад, Трочек), 22:47 — 3:1. Киллорн — 11 (бол., Стэмкос, Хедман), 25:53 — 4:1. Кучеров — 13 (бол., Пойнт, Стэмкос), 29:52 — 5:1. Хедман — 9 (Кучеров, Пойнт), 58:05 — 6:1.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (16+7+11) — 30 (9+11+10).

Наши: Кучеров (15.21/2/+3), Сергачев (19.49/1/0) — Дадонов (14.47/2/-1).

24 декабря. Тампа. Amalie Arena.