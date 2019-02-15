"Тампа" разгромила "Даллас" благодаря 4 очкам Кучерова

"Тампа-Бэй" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0). Это четвертая подряд победа "Лайтнинг".

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом и тремя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев забросил одну шайбу.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 16 из 21 броска по своим воротам. После третьей пропушенной шайбы он был заменен еще в первом периоде, но затем вернулся в ворота и отыграл второй период.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Даллас" - 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Голы: Стэмкос - 31 (бол., Палат, Кучеров), 7:19 - 1:0. Сергачев - 3 (Кучеров, Пойнт), 12:39 - 2:0. Джонсон - 20 (Стэмкос, Палат), 12:53 - 3:0. Кучеров - 26 (Киллорн), 14:40 - 4:0. Киллорн - 12 (Строльман, Макдона), 28:23 - 5:0. Стэмкос - 32 (бол., Кучеров, Пойнт), 36:28 - 6:0.

Вратари: Василевский - Худобин (Боу, 12:53, Худобин, 20:00, Боу, 40:00).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 26 (10+14+2) - 32 (13+12+7).

Наши: Кучеров (17.45/4/+2), Сергачев (17.11/1/+2) - Гурьянов (15.32/1/-1), Ничушкин (12.11/2/0), Радулов (15.17/1/-2).

15 февраля. Тампа. Amalie Arena.