«Тампа» разгромила «Айлендерс» благодаря пяти очкам Кучерова и 23 сэйвам Василевского

«Тампа» выиграла у «Айлендерс» в первом матче финала конференции (8:2). Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и четырьмя голевыми передачами. Вратарь Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов появился на льду по ходу первого тайма. На его счету 20 отраженных бросков (из 25).

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Голы: Пойнт — 7 (Коулман, Шенн), 1:14 — 1:0. Эберле — 4 (бол., Ли, Барзал), 4:33 — 1:1. Хедман — 6 (бол., Пойнт, Кучеров), 8:12 — 2:1. Макдона — 1 (Кучеров, Сергачев), 10:46 — 3:1. Гурд — 4 (Марун, Шаттенкирк), 24:03 — 4:1. Пойнт — 8 (бол., Хедман, Кучеров), 33:18 — 5:1. Кучеров — 5 (Пойнт, Шаттенкирк), 45:51 — 6:1. Ледди — 3 (Ли, Эберле), 48:46 — 6:2. Палат — 6 (Пойнт, Кучеров), 49:31 — 7:2. Гурд — 5 (бол., Шаттенкирк, Хедман), 53:15 — 8:2.

Вратари: Василевский — Грайсс (Варламов, 10:46).

Штраф: 12 — 24.

Броски: 34 (10+8+16) — 24 (6+11+7).

Наши: Кучеров (17.30/4/+4), Сергачев (17.56/0/+2) — -.

8 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-0.