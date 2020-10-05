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«Тампа» рассматривает вариант обмена Тайлера Джонсона

08:42
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«Тампа» готова рассмотреть вариант с обменом нападающего Тайлера Джонсона. Клуб сообщил об этом агенту 30-летнего американца, информирует в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрун.

Клуб испытывает проблемы с потолком зарплат, а «Тампе» еще нужно подписать новые контракты с защитником Михаил Сергачевым и нападающим Энтони Чирелли.

Контракт Джонсона со средней зарплатой в 5 миллионов долларов рассчитан еще на четыре года. В прошедшем сезоне он набрал 31 (14+17) очко в 65 матчах регулярного чемпионата. В победном для «Лайтнинг» плей-офф форвард отметился 7 (4+3) баллами в 25 встречах.

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