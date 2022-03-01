«Тампа» проявляет интерес к 44-летнему Здено Харе

«Тампа» хочет взять в дедлайн опытного защитника. Клуб проявляет интерес к 44-летнему Здено Харе из «Айлендерс», сообщает TFP.

Контракт Хары с зарплатой в 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.

В этом регулярном чемпионата Хара провел 45 матчей и сделал 8 голевых передач при показателе полезности «плюс 3».

Также он обновил рекорд НХЛ для защитников по количеству проведенных игр.