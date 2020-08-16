Василевский похвалил хоккеистов «Тампы-Бэй» после победы над «Коламбусом»

Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о победе над «Коламбусом» (3:2) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда «Блю Джекетс» подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым.

Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить", — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Лайтнинг» ведет в серии с «Коламбусом» 2-1.