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Василевский похвалил хоккеистов «Тампы-Бэй» после победы над «Коламбусом»

10:15
Андрей Василевский (слева). Фото USA Today Sports
Андрей Василевский (слева). Фото USA Today Sports
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Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о победе над «Коламбусом» (3:2) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда «Блю Джекетс» подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым.

Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить", — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Лайтнинг» ведет в серии с «Коламбусом» 2-1.

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