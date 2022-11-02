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Сегодня, 06:15

«Тампа» пропустила от «Оттавы» при игре 5 на 3

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» (4:3).

В середине второго периода «Лайтнинг» получили возможность реализовать большинство 5 на 3, однако сами пропустили: форвард «Сенаторз» Мэттью Джозеф перехватил шайбу в своей зоне, убежал от защитника и поразил ворота Андрея Василевского.

После этого матча «Тампа» с 12 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 8 очками — на 15-й строчке.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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4 Филадельфия 9 5 4 12
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