«Тампа» пропустила от «Оттавы» при игре 5 на 3

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» (4:3).

В середине второго периода «Лайтнинг» получили возможность реализовать большинство 5 на 3, однако сами пропустили: форвард «Сенаторз» Мэттью Джозеф перехватил шайбу в своей зоне, убежал от защитника и поразил ворота Андрея Василевского.

После этого матча «Тампа» с 12 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 8 очками — на 15-й строчке.