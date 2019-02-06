"Тампа" проиграла "Вегасу", несмотря на 35 сэйвов Василевского

"Вегас" в серии буллитов обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Голден Найтс" прервал четырехматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Вегаса" Валентин Зыков отметился голом, который стал для него первым в этом сезоне.

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков, а его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Вегас" - 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пойнт - 31 (бол., Кучеров, Стэмкос), 6:36 - 1:0. Жозеф - 13 (Стэмкос, Коберн), 34:19 - 2:0. Икин - 14 (Меррилл), 36:28 - 2:1. Зыков - 1 (Карлссон, Маршессо), 45:22 - 2:2.

Победный буллит: Так.

Вратари: Василевский - Флери.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 26 (10+4+12+0) - 37 (8+11+12+6).

Наши: Кучеров (22.50/3/0), Сергачев (15.08/0/-2) - Зыков (11.53/5/+1).

6 февраля. Тампа. Amalie Arena.