«Тампа» проиграла в пяти овертаймах подряд в Кубке Стэнли

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«Тампа» уступила «Торонто» (1:2 ОТ) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Мэйпл Лифс».

Таким образом, «Лайтнинг» проиграли 5 овертаймов подряд в Кубке Стэнли. В последних 11 овертаймах команда уступила 10 раз.