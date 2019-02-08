"Тампа" проиграла "Сент-Луису", несмотря на 38 сэйвов Василевского

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграла "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1). Победную шайбу в овертайме забросил Брэйден Шенн. Также в голевой атаке поучаствовал российский нападающий Владимир Тарасенко, отметившийся голевой передачей.

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 38 из 39 бросков по своим воротам. Он был признан первой звезздой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Сент-Луис Блюз" – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шенн – 10 (Парэйко, Тарасенко), 64:01 – 0:1.

Вратари: Василевский – Биннингтон.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 32 (8+11+11+2) – 39 (15+17+6+1).

Наши: Кучеров (21.50/2/-1), Сергачев (13.37/1/0) – Барбашев (9.58/1/0), Тарасенко (21.23/2/+1).

8 февраля. Тампа. Amalie Arena.