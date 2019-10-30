«Рейнджерс» переиграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Голкипер Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков по своим воротам, а Андрей Василевский? сделал 38 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Кучеров — 4 (Пойнт, Стэмкос), 15:44 — 0:1. Какко — 2 (бол., Стром, Панарин), 29:37 — 1:1. Хитил — 1 (Бучневич), 52:46 — 2:1. Фокс — 1 (Крайдер, Линдгрен), 57:24 — 3:1. Стром — 3 (п.в.), 59:14 — 4:1.

Вратари: Георгиев — Василевский (58:35 — 59:14).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 42 (14+14+14) — 30 (11+11+8).

Наши: Бучневич (16.14/1/0), Панарин (21.45/4/+1) — Кучеров (19.29/5/0), Сергачев (22.30/1/-1).

30 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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