"Тампа" проиграла "Миннесоте", несмотря на 27 сэйвов Василевского

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграла "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). "Уайлд" удалось выиграть после двух поражений кряду.

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отрахил 27 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Миннесота" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Зукер - 18 (Донато, Сутер), 10:50 - 0:1. Зукер - 19 (Донато), 46:04 - 0:2. Зукер - 20 (п.в., Стаал, Фер), 58:14 - 0:3.

Вратари: Василевский (57:11 - 58:14) - Дубник.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 25 (11+9+5) - 30 (10+6+14).

Наши: Кучеров (23.15/5/-2), Сергачев (17.06/0/0) - -.

8 марта. Тампа. Amalie Arena.