«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов
05:40
«Тампа» выиграла у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Лайтнинг» одержали девятую победу кряду.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Марун — 7 (Гонс, Шенн), 24:39 — 1:0. Джонс — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 29:36 — 1:1. Гурд — 8 (мен.), 33:01 — 2:1. Пакетт — 5 (п.в., Пойнт, Киллорн), 59:04 — 3:1.
Вратари: Василевский — Смит (58:04 — 59:04).
Штраф: 4 — 0.
Броски: 37 (14+13+10) — 30 (10+7+13).
Наши: Волков (10.43/1/-1), Сергачев (23.34/4/+1) — -.
14 февраля. Тампа. Amalie Arena.
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