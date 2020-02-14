«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов

«Тампа» выиграла у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Лайтнинг» одержали девятую победу кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Марун — 7 (Гонс, Шенн), 24:39 — 1:0. Джонс — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 29:36 — 1:1. Гурд — 8 (мен.), 33:01 — 2:1. Пакетт — 5 (п.в., Пойнт, Киллорн), 59:04 — 3:1.

Вратари: Василевский — Смит (58:04 — 59:04).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 37 (14+13+10) — 30 (10+7+13).

Наши: Волков (10.43/1/-1), Сергачев (23.34/4/+1) — -.

14 февраля. Тампа. Amalie Arena.