«Тампа» продлила контракты с двумя защитниками
«Тампа» продлила контракты с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой, сообщает сайт клуба.
С Чернаком заключено новое трехлетнее соглашение на 8,85 миллиона долларов (2,95 млн долларов в год).
В прошлом сезоне он набрал 12 (5+7) очков в 67 матчах. В плей-офф сыграл 25 матчей и сделал 4 передачи.
Рутта заключил с «Лайтнинг» договор на два года и 2,6 млн долларов (1,3 млн долларов в год).
На его счету 7 (1+6) баллов за результативность в 33 матчах минувшего сезона. В плей-офф он сыграл 5 матчей и отметится голевой передачей.
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