«Тампа» продлила контракт с Полом на семь лет

Форвард «Тампы» Ник Пол подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на 7 лет, за которые он заработает 22,05 млн долларов. Его среднегодовая зарплата составит 3,15 млн долларов.