«Тампа» продлила контракт с форвардом Хагелем на 8 лет и 52 миллиона долларов

«Тампа» объявила о продлении контракта с нападающим Брэндоном Хагелем. Новое соглашение рассчитано на 8 лет и 52 миллиона долларов с кэпхитом в 6,5 миллионов в год.

Предыдущее соглашение с зарплатой 1,5 миллиона был рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошлом розыгрыше «регулярки» НХЛ на счету 24-летнего канадца 81 матч и 64 (30+34) очка.

Хагель был выбран «Баффало» под общим 159-м номером на драфте НХЛ-2016.