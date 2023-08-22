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Сегодня, 17:41

«Тампа» продлила контракт с форвардом Хагелем на 8 лет и 52 миллиона долларов

Руслан Минаев
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«Тампа» объявила о продлении контракта с нападающим Брэндоном Хагелем. Новое соглашение рассчитано на 8 лет и 52 миллиона долларов с кэпхитом в 6,5 миллионов в год.

Предыдущее соглашение с зарплатой 1,5 миллиона был рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошлом розыгрыше «регулярки» НХЛ на счету 24-летнего канадца 81 матч и 64 (30+34) очка.

Хагель был выбран «Баффало» под общим 159-м номером на драфте НХЛ-2016.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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