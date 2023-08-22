«Тампа» продлила контракт с форвардом Хагелем на 8 лет и 52 миллиона долларов
«Тампа» объявила о продлении контракта с нападающим Брэндоном Хагелем. Новое соглашение рассчитано на 8 лет и 52 миллиона долларов с кэпхитом в 6,5 миллионов в год.
Предыдущее соглашение с зарплатой 1,5 миллиона был рассчитан до конца сезона-2023/24.
В прошлом розыгрыше «регулярки» НХЛ на счету 24-летнего канадца 81 матч и 64 (30+34) очка.
Хагель был выбран «Баффало» под общим 159-м номером на драфте НХЛ-2016.
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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