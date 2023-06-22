«Тампа» продлила контракт с Фортье на один сезон

Форвард «Тампы» Габриэль Фортье подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Фортье провел один матч в НХЛ, а также 67 игр в АХЛ, в которых набрал 29 (11+18) очков.