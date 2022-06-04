«Тампа» прервала свою уникальную серию в истории НХЛ, НБА, НФЛ и MLB

«Тампа» потерпела поражение от «Рейнджерс» (2:3) во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Как сообщает ESPN Stats & Info в Twitter, в результате поражение от «Нью-Йорка» «Лайтнинг» не смогли продлить свою уникальную серию. До этого «молнии» после поражений выигрывали свои последние 18 игр в плей-офф подряд, что являлось самой длинной серией в истории сразу четырех американских лиг в разных видах спорта — НХЛ, НБА, Национальной футбольной лиги (НФЛ) и Главной лиги бейсбола (MLB).

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Следующая встреча состоится 5 июня на стадионе «Амали Арена» в Тампе. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.