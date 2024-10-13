«Тампа» пожертвует билеты на домашние матчи спасателям, работавшим во время урагана

«Тампа» пожертвует билеты на первые три домашних матча спасателям, которые работали во время урагана в штате Флорида.

Помимо этого, клуб пожертвует билеты пострадавшим жителям и их семьям. Капитан команды Виктор Хедман пожертвовал 150 тысяч долларов полицейскому департаменту Тампы и фонду береговой охраны.

В ближайшем домашнем матче «Тампа» 16 октября сыграет с «Ванкувером».