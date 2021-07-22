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«Тампа» попрощалась с Гурдом, перешедшим в «Сиэтл»

04:58

«Сиэтл» выбрал из «Тампы» нападающего Янни Гурда. «Лайтнинг» в Twitter попрощались с игроком, который дважды подряд стал победителем Кубка Стэнли.

«Твое сердце, страсть и энергия не имели себе равных. Последние шесть лет без тебя не были бы такими де. Спасибо тебе, Янни», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Гурд набрал 36 (17+19) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 23 встречах плей-офф он забросил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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