«Тампа» попрощалась с Гурдом, перешедшим в «Сиэтл»

«Сиэтл» выбрал из «Тампы» нападающего Янни Гурда. «Лайтнинг» в Twitter попрощались с игроком, который дважды подряд стал победителем Кубка Стэнли.

«Твое сердце, страсть и энергия не имели себе равных. Последние шесть лет без тебя не были бы такими де. Спасибо тебе, Янни», — говорится в сообщении.

Your heart, passion and energy were unmatched.



The last six years would not have been the same without you.



Thank you, Yanni. You guys got a good one, @SeattleKraken.? pic.twitter.com/RmpjMhKnRm — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 22, 2021

В прошедшем сезоне Гурд набрал 36 (17+19) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 23 встречах плей-офф он забросил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу.