«Тампа» попрощалась с Гурдом, перешедшим в «Сиэтл»
04:58
«Сиэтл» выбрал из «Тампы» нападающего Янни Гурда. «Лайтнинг» в Twitter попрощались с игроком, который дважды подряд стал победителем Кубка Стэнли.
«Твое сердце, страсть и энергия не имели себе равных. Последние шесть лет без тебя не были бы такими де. Спасибо тебе, Янни», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Гурд набрал 36 (17+19) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 23 встречах плей-офф он забросил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу.
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