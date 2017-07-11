"Тампа" подписала новый контракт с Джонсоном

"Тампа" подписала новый контракт с нападающим Тайлером Джонсоном, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на семь лет с зарплатой в 5 миллионов долларов.
Отметим, в прошлом сезоне Джонсон провел 66 матчей, в которых набрал 64 (19+45) очка. Всего на его счету 308 игр в НХЛ и 211 (89+122) очков.
Vasek
BattleFish, хз, но на фоне бешеных денег, выделенных Кузнецову, который до финала свою команду не затаскивал, 5 млн. Джонсону выглядят, как какая-то насмешка. Минус - срок диковатый, видимо за счет этого ценник сбили. Он точно не хуже Кузнецова сейчас, но Кузя ещё может прогрессировать, а Тайлер уже врядле. Кучеров не в кассу, он получил надбавку после детского контракта, а Кузя и Джонсон после мостика. Да и, вроде как, с тех пор Кучеров поменял агента и дал то интервью Еронко.
16:28 11 июля
.BattleFish.
Vasek После 8 лямов Кузнецову 5 Джонсону выглядят грабежом игрока=))) 14:16-----------также как выглядели грабежом 4 ляма Кучу, но правда все мы знаем, что он получит 8 после моста!) А ты считаешь Тайлер Богемское стекло заслужил больше!?)
15:43 11 июля
Vasek
После 8 лямов Кузнецову 5 Джонсону выглядят грабежом игрока=)))
14:16 11 июля
raver87
Да, со статой явно маханули) А так хороший игрок, и недорого)
09:28 11 июля
Пух
Johnson was signed by Tampa Bay as an undrafted free agent on March 7, 2011, and has 211 points (89 goals, 122 assists) in 308 regular-season games and 42 points (21 goals, 21 assists) in 47 Stanley Cup Playoff games with the Lightning.
09:21 11 июля
Пух
Johnson had 45 points (19 goals, 26 assists) in 66 games with the Lightning last season.
09:18 11 июля
bezik
А вот про 300 очков в 308 играх - явный перебор. Тут уж королевский блат какой-то. 89+122=211
09:08 11 июля
bezik
Adios Amigos R..., ну накинул СЭ по блату 19 передач.
09:07 11 июля
bezik
.BattleFish., 26 и еще перспективный? когда ж заканчивается эта перспектива. Да оставят Палата на 4,5, думаю. Молнии еще могут себе позволить Стэффорда или Игинлу на годик
09:06 11 июля
.BattleFish.
Джонсон должен быть счастлив, что ему столько дали, я вообще сомневался по прошлому сезону, что его подпишут, но лучше с ним в команде чем без него! Палата тогда тоже оставляйте, перспективный ту вей вингер!)
08:56 11 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
порядка 33% федерального вроде все платят
08:18 11 июля
bezik
Налоги налогами, но для центра 2 звена зарплата божеская. И не 8, а 7 лет, что тоже хорошо. Палат, вероятно, столько же получит. И у Изи были свои проколы в виде контрактов Кэллахэна и Кларка
08:11 11 июля
Смерть сусликам
Налоги не забывайте какие во флориде.
07:37 11 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
всего 5, нефть бы 9-10 дала))) Изя менеджерит не хуже чем играл
07:34 11 июля
xMarkuSx
Айзерману книгу писать надо - "Как подписывать выгодные контракты" )
03:36 11 июля