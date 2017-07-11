"Тампа" подписала новый контракт с Джонсоном

"Тампа" подписала новый контракт с нападающим Тайлером Джонсоном, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на семь лет с зарплатой в 5 миллионов долларов.

Отметим, в прошлом сезоне Джонсон провел 66 матчей, в которых набрал 64 (19+45) очка. Всего на его счету 308 игр в НХЛ и 211 (89+122) очков.