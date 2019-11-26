«Тампа» победила «Баффало», Кучеров и Сергачев забили по голу

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» — 5:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард «молний» Ондржей Палат, набравший 3 (1+2) очка. На счету Никиты Кучерова гол, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой прием за 20.34 на льду (5.00 — в большинстве).

У Михаила Сергачева гол, «-1», бросок, 2 силовых приема и блокшот за 15.49. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков