«Тампа» переиграла «Монреаль» благодаря двум очкам Кучерова

«Тампа» одолела «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей.

Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Чернак), 0:49 — 1:0. Киллорн — 25 (Чирелли), 12:40 — 2:0. Кучеров — 32 (Марун, Пойнт), 38:55 — 3:0. Хедман — 11 (бол., Шаттенкирк, Гурд), 58:57 — 4:0.

Вратари: Василевский — Прайс.

Штраф: 11 — 21.

Броски: 23 (12+6+5) — 32 (8+12+12).

Наши: Кучеров (16.22/2/+2), Сергачев (20.39/0/0) — -.

6 марта. Тампа. Amalie Arena.