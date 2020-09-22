«Тампа» переиграла «Даллас», Кучеров и Радулов набрали по 2 очка

«Тампа» одержала победу над «Далласом» во втором матче финала Кубка (3:2). Счет в серии стал 1-1.

В составе «Лайтнинг» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, а у «Старз» две голевые передачи сделал Александр Радулов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам, а вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 28 сэйвов при 31 броске.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Второй матч

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пойнт — 10 (бол., Кучеров, Хедман), 11:23 — 1:0. Палат — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 14:22 — 2:0. Шаттенкирк — 2 (Коулман, Чирелли), 15:16 — 3:0. Павелски — 10 (бол., Клингберг, Радулов), 34:43 — 3:1. Янмарк — 1 (Клингберг, Радулов), 45:27 — 3:2.

Вратари: Василевский — Худобин (58:51 — 59:31, 59:39).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (14+5+12) — 29 (6+18+5).

Наши: Кучеров (17.37/6/0), Сергачев (20.58/2/0) — Гурьянов (13.02/1/0), Радулов (19.23/3/+1).

22 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1.