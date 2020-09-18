«Тампа» переиграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» выиграла у «Айлендерс» в шестом матче финала конференции (2:1 ОТ). «Лайтнинг» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сделал 46 сэйвов, пропустив две шайбы.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

Шестой матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тэйвз — 2 (Ли, Барзал), 4:15 — 1:0. Хедман — 9 (Чернак, Кучеров), 6:28 — 1:1. Чирелли — 3 (Гудроу, Сергачев), 73:18 — 1:2.

Вратари: Варламов — Василевский.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (6+6+9+6) — 48 (17+10+15+6).

Наши: — - Кучеров (28.22/3/+1), Сергачев (25.10/2/-1).

18 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-4