«Тампа» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Оттаву» (5:1).

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Брэйден Пойнт, по голу забили Джек Гюнцель, Брэндон Хэгел, Эрик Чернак и Митчелл Чаффи, Никита Кучеров сделал две результативные передачи. У «Сенаторз» шайбу забросил Майкл Амадио.