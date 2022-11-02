Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Оттавой»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, 2 (1+1) очка у Михаила Сергачева, еще по шайбе забросили Алекс Киллорн и Брэйден Пойнт. У «Сенаторз» отличились Дилан Гамбрелл, Мэттью Джозеф и Клод Жиру.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 12 бросков. Также он спас команду при выходе «Оттавы» на его ворота два в ноль, но затем сделал результативную ошибку.

После этого матча «Тампа» с 12 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 8 очками — на 15-й строчке.