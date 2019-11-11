«Тампа» отправила Волкова в фарм-клуб

«Тампа» отправила нападающего Александра Волкова в фарм-клуб. 22-летний россиянин будет выступать в АХЛ, сообщает официальный сайт «Лайтнинг».

Волков дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Он успел провести 4 матча, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «минус» 5.

В АХЛ в составе «Сиракьюз» нападающий отметился 3 результативными передачами в 3 матчах.

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