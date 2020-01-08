«Тампа» одержала восьмую победу подряд, Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Ванкувер» — 9:2. «Молнии» одержали восьмую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Брэйден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Картер Верхаге оформил хет-трик.

На счету Никиты Кучерова гол, передача и показатель полезности «+1». У Михаила Сергачева передача и «+3». Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.