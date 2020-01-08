НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» одержала восьмую победу подряд, Кучеров набрал два очка

05:51
Теги:

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Ванкувер» — 9:2. «Молнии» одержали восьмую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Брэйден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Картер Верхаге оформил хет-трик.

На счету Никиты Кучерова гол, передача и показатель полезности «+1». У Михаила Сергачева передача и «+3». Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир