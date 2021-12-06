«Тампа» одержала тысячную победу в НХЛ
05:23
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 7:1.
Для «Лайтнинг» эта победа стала 1000-й в истории франшизы. Для этого команде понадобилось 2218 матчей.
«Тампа» является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2004, 2020, 2021), четыре раза взяла Приз принца Уэльского и один раз — Президентский кубок.
Franchise win No. 1000 done in grand fashion.— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 6, 2021
Couldn't have done it without you, #Bolts Nation. ? pic.twitter.com/FJ5tLOWM5R
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю