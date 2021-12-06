«Тампа» одержала тысячную победу в НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 7:1.

Для «Лайтнинг» эта победа стала 1000-й в истории франшизы. Для этого команде понадобилось 2218 матчей.

«Тампа» является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2004, 2020, 2021), четыре раза взяла Приз принца Уэльского и один раз — Президентский кубок.