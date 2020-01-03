«Тампа» одержала пятую победу подряд, Кучеров забил гол, Василевский отбил 38 бросков

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Гости одержали пятую победу подряд. На счету нападающего «молний» Никиты Кучерова победный гол, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 силовых приема за 17.10 на льду. У Михаила Сергачева бросок, 2 силовых приема и 2 блок-шота за 20.39. Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Чирелли — 10 (Чернак), 0:42 — 0:1. Питри — 6 (Казинс, Доми), 5:48 — 1:1. Кучеров — 14 (Пойнт), 8:28 — 1:2.

Вратари: Прайс (58:09) — Василевский.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 39 (12+14+13) — 23 (9+7+7).

Наши: — - Кучеров (17.10/2/+1), Сергачев (20.13/1/0).

3 января. Монреаль. Centre Bell.