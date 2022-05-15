«Тампа» одержала девятую подряд победу в сериях плей-офф НХЛ

«Тампа» победила «Торонто» (2:1) в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, команда вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет с «Флоридой».

Как сообщает отдел коммуникаций НХЛ, «Тампа» одержала девятую подряд победу в сериях плей-офф. Лучшего результата достигали только две команды.

С 1956 по 1960 год «Монреаль» выиграли Кубок Стэнли пять раз подряд, одержав победу в 10 сериях кряду. Тогда для обретения чемпионского звания команде надо было победить всего в двух сериях. С 1976 по 1980 год «Хэбс» завоевали четыре титула подряд, победив в 12 раундах плей-офф подряд.