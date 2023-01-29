«Тампа» одержала 12-ю подряд домашнюю победу — это рекорд клуба

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«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» (5:2) на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Лайтнинг» одержали 12-ю подряд домашнюю победу — это новый рекорд клуба.

Команда установила предыдущий рекорд в сезоне-2019/20, тогда «Тампа» выиграла 11 игр дома кряду.

«Лайтнинг» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 48 матчах нынешнего сезона.