«Тампа» обыграла «Питтсбург». У Василеского — 37 сэйвов, у Кучерова — голевая передача
«Тампа-Бэй» на своем льду обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился голевой передачей.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Киллорн — 1 (Кучеров, Сергачев), 9:46 — 1:0. Танев — 2, 25:06 — 1:1. Гюнтцель — 6 (Кросби, Симон), 39:01 — 1:2. Пакетт — 1 (Макдона, Витковски), 47:07 — 2:2. Хедман — 2 (бол., Стэмкос, Джонсон), 59:03 — 3:2.
Вратари: Василевский — Джерри (59:12).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 48 (15+22+11) — 39 (12+11+16).
Наши: Кучеров (17.29/5/+1), Сергачев (18.11/4/+1) — -.
24 октября. Тампа. Amalie Arena.
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