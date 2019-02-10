"Тампа" обыграла "Питтсбург", Кучеров заработал "-4"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Питтсбург" - 5:4. Победная шайба на счету нападающего Джей Ти Миллера.

Форвард Никита Кучеров не набрал очков в этой встрече, но остался лидером бомбардирской гонки. Россиянин провел на площадке 19 минут 49 секунд и завершил встречу с показателем "-4".

Ворота "Лайтнинг" защищал Андрей Василевский. Он отразил 28 бросков из 32-х.

Эта игра стала для нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби рекордной. Он првезошел достижение Марио Лемье по количеству матчей за "Пингвинз". На счету канадца теперь 916 игр.