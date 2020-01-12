«Тампа» обыграла «Филадельфию», Василевский сыграл на ноль

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Тампа-Бэй» — 0:1. Победный гол на счету Патрика Маруна. Андрей Василевский второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 23 броска.

На счету Никиты Кучерова 5 бросков в створ за 19.46 на льду. У Александра Волкова 2 броска за 11.01. Михаил Сергачев сделал 4 блок-шота за 21.57.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Марун — 6, 27:27 — 0:1.

Вратари: Харт (58:16) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (7+6+10) — 28 (8+13+7).

Наши: Проворов (26.04/1/-1) — Волков (11.01/2/0), Кучеров (19.36/5/0), Сергачев (21.57/1/0).

12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.