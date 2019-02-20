"Тампа" обыграла "Филадельфию", Кучеров не набрал очков

"Тампа-Бэй" на выезде выиграла у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для "Лайтнинг" это седьмая победа кряду.

Счет в матче открыл российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев. Это его 4-й гол в этом сезоне.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не отметился результативными действиями, поэтому у него осталось 99 (29+70) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Голы: Сергачев - 4 (Стэмкос, Палат), 2:22 - 0:1. Киллорн - 13 (Чирелли, Эрне), 5:13 - 0:2. Миллер - 10, 10:23 - 0:3. Линдблум - 11 (Кутюрье, Раффль), 41:03 - 1:3. Гурд - 17 (бол., Миллер, Макдона), 47:42 - 1:4. Конекны - 18 (Кутюрье, Санхейм), 50:51 - 2:4. Макдона - 6 (п.в.), 59:23 - 2:5.

Вратари: Харт (Эллиотт, 10:23, 58:23 - 59:23, 59:53) - Доминге.

Штраф: 20 - 8.

Броски: 30 (7+14+9) - 33 (13+8+12).

Наши: Проворов (26.03/0/0) - Кучеров (19.08/1/-1), Сергачев (17.59/3/0).

20 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.